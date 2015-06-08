Во Владивостоке взорвался газовый баллон, пострадали три человека

На территории производственного предприятия Владивостока при производстве сварочных работ произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали трое работников цеха. Об этом передает пресс-служба УТ МВД России по ДФО, сообщают "Вести:Приморье".

О состоянии пострадавших точной информации пока нет.

Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проводится процессуальная проверка по данному факту. По одной из версий причиной инцидента могло быть нарушение правил техники безопасности. О состоянии пострадавших точной информации пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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