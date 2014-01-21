Двое мужчин пострадали при взрыве газового баллона в Лесозаводске

В Лесозаводске во время взрыва бытового газа в квартире жилого дома пострадали двое мужчин, готовивших самогон. Один из изготовителей домашнего спиртного напитка в тяжелом состоянии попал в реанимацию, второй с 60% ожогов тела доставлен в отделение травматологии. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в воскресенье, 4 августа, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что около 09.23 в одной из квартир на последнем этаже пятиэтажного дома в Лесозаводске прогремел взрыв. На место оперативно прибыли пожарные. Когда спасатели зашли в жилое помещение, выяснилось, что никакого возгорания не было, а в доме произошел взрыв баллона с бытовым газом. В момент происшествия там находились двое мужчин.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморского края, один из мужчин получил 60% ожогов тела и был доставлен в отделение травматологии больницы Лесозаводска. Решается вопрос о том, чтобы в ближайшее время перевести его в отделение комбустиологии во Владивосток. Второй пострадавший получил еще больше ожогов и в данный момент находится в реанимации. О его скорой транспортировке в ожоговый центр пока речи не идет, медики делают все необходимое для того, чтобы стабилизировать его состояние.

По предварительной информации, два гражданина 1971 и 1966 года рождения занимались самогоноварением, используя газовую плиту. Однако что-то пошло не так и баллон взорвался.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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