Следователи назвали причину взрыва в жилом доме во Владивостоке

31 января 2020 года в квартире дома на улице 1-я Поселковая, 29 в городе Владивостоке обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела.

По факту обнаружения тела 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы, сообщает "Вести: Приморье".

По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым. В результате чего мужчина погиб, двое очевидцев ранены. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин получения травм, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночь на 31 января 2020 года в квартире дома на улице 1-я Поселковая, 29 в городе Владивостоке прогремел взрыв. Он произошел в 12-й квартире на втором этаже. В тот момент там находились трое мужчин. Как говорят соседи, мужчина весь в крови и ранах выбежал из квартиры и стал стучать к соседям с просьбой о помощи.

Внутри квартиры было сильное задымление. Сообщают, что один человек погиб на месте, двое других сейчас в реанимации. Соседей всю ночь допрашивали. Все что известно про хозяина квартиры - он строитель, занимается ремонтом. Алкоголем, говорят соседи, не увлекается и шумных компаний у него не собиралось.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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