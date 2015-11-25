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Первый прямой авиарейс связал Владивосток и Крым

Первый прямой авиарейс связал Владивосток и Крым

В субботу в 9:50 по местному времени из Международного аэропорта Владивосток отправился первый самолет в столицу Республики Крым - город Симферополь, сообщают «Вести:Приморье». Прямого сообщения по этого маршруту раньше не было.

Во время пандемии, когда международные границы закрыты, новые направления на юг России станут для дальневосточников хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах, считает генеральный директор аэропорта Андрей Виниченко.

Жителям Приморья предложат места бизнес-класса на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 по субботам. Время полета будет составлять около 10 часов.

Напомним, с 6 июля из Владивостока начали выполняться рейсы в Сочи. Самолеты на юг страны по этому направлению летают два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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