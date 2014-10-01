База с 2015 года: ГИБДД предлагает проверить «историю» автомобиля

Госавтоинспекция напоминает приморцам о возможности проверки автомобиля на сайте ГИБДД МВД России, сообщают «Вести:Приморье».

Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю напоминает физическим и юридическим лицам о возможности проверки автомобиля с помощью интерактивного сервиса на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

На сайте гибдд.рф успешно функционируют несколько интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами важной для них информации. Сервис «Проверка автомобиля» позволяет проверить «историю» транспортного средства на предмет розыска, участия в дорожно-транспортных происшествиях, а также наличия запретов и ограничений. Данная информация востребована гражданами при покупке авто-мототранспорта.

Необходимо отметить, что при проверке учитываются только дорожно-транспортные происшествия, оформленные с начала 2015 года при участии сотрудников полиции и поставленные на соответствующий федеральный учет. Предоставляется информация о дате и времени ДТП, типе происшествия и регионе, где зарегистрирована авария. Сведения о повреждениях носят условно-обобщённый (секционный) характер без детализации по отдельным деталям кузова, шасси, механизмов, конструктивных элементов транспортного средства. Они представлены в ознакомительных целях и не предназначены для оценки состояния транспортного средства, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Для информации: с 2015 года на дорогах Приморского края сотрудниками Госавтоинспекции оформлено и поставлено на федеральный учет 143 тыс. 592 ДТП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]