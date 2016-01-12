«Решил помочь, уже жалею о своём поступке»: водитель пожалел о своем благородстве

В Уссурийске во время движения водитель увидел человека, который пытался «перебраться» через дорогу. Мужчина решил остановиться и помочь сидящему. Как оказалось, пешеход был пьян и не понимал, что творит, сообщают «Вести:Приморье».

Однако в комментариях к видео, автор ролика усомнился в правильности своих действий.

«Сегодня сдуру решил помочь синеботу перебраться через дорогу. Проезжающие мимо выглядывали в окна, думая наверняка, что я его сбил. Уже жалею о своём поступке», - рассказывает подписчик instagram mark2_che.

Скорее всего водитель поступил правильно. Быть может, именно этим поступком он спас его от гибели и предотвратил ДТП, в котором могли оказаться другие участники дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru