Более полувека не могли установить причину гибели туристов на перевале Дятлова: Генпрокуратура сделала заявление

Туристы на перевале Дятлова в 1959 году погибли от замерзания, переохлаждения и травм, полученных от давления снега при сходе лавины. Об этом во время онлайн-пресс-конференции, которая проходила в субботу в редакции "Комсомольской правды", сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, сообщают «Вести:Приморье».

Он рассказал, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Когда она началась, молодые люди успели покинуть палатки, но из-за плохой видимости не смогли вернуться обратно. По его словам, паники в действиях ребят не было, и, фактически, они героически боролись со стихией до последнего.

По его данным все туристы, кроме Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля, погибли от замерзания, переохлаждения. Также представитель надзорного ведомства отметил, что все телесные повреждения характерны для телесных повреждений групп туристов, которые попадают в лавину. "Исследования, анализ и обобщение этих признаков были проведены в 70-80-х годах, в 1959 году этих исследований еще не было. Соответственно, тогда эксперты не могли опираться на эти данные. Сейчас эти исследования есть", - отметил Андрей Курьяков. Он также сообщил, что микроклиматологи опровергли версию гибели группы Дятлова в результате урагана. Не верной оказалась и версия сейсмических явлений, поскольку никакой сейсмической активности в этом районе не было, отмечает «РГ».

По его словам, не было и конфликта в группе, поэтому не подтверждается и версия об убийстве группы одним из ее участников, Семеном Золотаревым, который просил называть его Александром.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, общий вывод такой - все телесные повреждения всей группы Дятлова соответствуют травмам группы, которая попала в лавину. Но телесные повреждения у Золотарева, Дубининой и Тибо-Бриньоля отличаются. Так, у Золотарева были сломаны ребра.

Представитель Генпрокуратуры объяснил это на примере теннисного шарика: когда эксперты определяют телесные повреждения, общее правило следующее - в месте приложения силы и происходит деформация костей, тканей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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