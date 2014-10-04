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Неуправляемый занос: машина влетела в столб на тротуаре в центре Владивостока
Во Владивостоке на Океанском проспекте водитель Toyota Mark X не справился со своим «железным» конем, сообщают «Вести:Приморье».
Автомобиль ушел в неуправляемый занос и вылетел на тротуар, где по счастливой случайности в тот момент не было прохожих.
При полете и столкновении водитель повредил городское имущество - цепи и столбик дорожного ограждения.
Теперь виновнику данного происшествия придется за свой счет восстанавливать автомобиль и городское имущество.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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