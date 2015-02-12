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Пожилой водитель вылетел с дороги, врезавшись в столб и повредив ограждения на Маковского
Устанавливаются обстоятельства автопроисшествия в Советском районе, сообщают «Вести:Приморье».
В районе дома 48а на улице Маковского во Владивостоке 63-летний житель, находясь за рулем автомобиля Тойота Карина, не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части, повредив городское имущество - защитные ограждения тротуара.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и медики. В результате ДТП пострадал водитель Тойоты. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований, отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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