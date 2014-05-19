В Приморье в водоеме у села Суражевка в бочке обнаружено тело девушки

Во Владивостоке за убийство и кражу в особо крупном размере вынесен обвинительный приговор местному жителю, сообщают «Вести:Приморье».

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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летнему мужчине.

Следствием и судом установлено, что вечером 16 апреля 2019 года в квартире дома по проспекту Красного Знамени в городе Владивостоке во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 20-летней девушкой произошла ссора. Во время ссоры девушка оскорбила обвиняемого, и он, затаив обиду, решил убить ее. Он нанес ей удар ножом в область горла, от полученного ранения потерпевшая скончалась.

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Обвиняемый перевез тело в гаражный бокс и поместил его в металлическую бочку, которую в последующем сбросил в водоем в районе села Суражевка. После совершения преступления обвиняемый похитил денежные средства в размере свыше 2 млн рублей, принадлежавшие потерпевшей, и распорядился ими по своему усмотрению.

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После совершения преступления обвиняемый стал закрывать свои кредитные обязательства в банке и тогда же сообщил об исчезновении потерпевшей, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Однако, под давлением фактов, которые свидетельствовали о его причастности к преступлению, он в тот же день сознался в убийстве и краже, отмечается в Следственном упралении СК РФ по Приморскому краю.

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Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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