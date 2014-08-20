Дорожников заставляют переделывать брак в работе

Специалисты КГКУ «Примуправтодор» выявили неудовлетворительное качество работ по нацпроекту «БКАД» в Артеме. Сейчас подрядчик устраняет все выданные ему замечания, сообщают «Вести:Приморье».

Как отметили в краевом учреждении «Примуправтодор», специалисты ведомства ведут постоянный мониторинг выполнения дорожных работ в муниципалитетах Приморья.

На очередном участке – улице Шахтерская в Артеме, где побывали эксперты, выявлен целый ряд недочетов в работе подрядной организацией ООО «ДСК», пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«В ходе проверок выявлены нарушения, начиная от использования некачественного материала – скальный грунт, используемый подрядчиком, не прошел проверку качества и признан непригодным для использования в ремонте автодороги, и, заканчивая тем, что подрядчик не выполнил все объемы работ согласно контракту», – пояснили в учреждении.

По результатам проверок были составлены акты и выписаны предписания. В настоящее время подрядчик устраняет все выданные ему замечания, после чего качество работ будет снова проверено.

«Если замечания не будут устранены, то компания не получит оплату по контракту и может быть внесена в перечень недобросовестных», – добавил заместитель начальника отдела контроля и приемки работ КГКУ «Примуправтодор» Илья Матюшко.

Он напомнил, что уже после проверки качества работ на участке дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово подрядчику пришлось срезать почти два километра поверхностного слоя асфальта и уложить новый. Сейчас специалисты учреждения проверяют отремонтированный участок, по результатам составят акт и примут решение, можно ли считать работы качественными, устранены ли дефекты.

Отметим, на недочеты в выполнении работ в Артеме указали и общественные наблюдатели за реализацией национальных проектов в Приморье. Свои пожелания по реконструкции они озвучили на заседании проектного комитета под руководством Губернатора Приморья Олега Кожемяко. «Народный контролер» из Артема Денис Крупнов тогда обозначил, что, несмотря на грамотный подход местных властей к работе с наблюдателями, остаются вопросы к работе подрядчиков.

Глава региона поблагодарил наблюдателей за обратную связь и призвал глав муниципальных образований исключить случаи игнорирования подобных сообщений от граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]