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Катер едва не выбросило на скалы, на борту были люди (видео)
Нештатная ситуация произошла на катере, который шел у острова Козлова в Приморье. Внезапно начались проблемы с двигателем, сообщают «Вести:Приморье».
Вероятнее всего, кто-то из жителей или гостей края решил полюбоваться красивым пейзажем. При этом никто не подозревал, что неприятности возникнут в море. Можно представить состояние пассажиров катера, которых могла настичь трагедия.
Катер уже выбрасывало на скалы, на борту в этот момент находились люди, в том числе дети. Однако помощь подоспела вовремя, отмечают очевидцы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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