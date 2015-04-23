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Силовики накрыли «завод» по заготовке биоресурсов в квартире приморца

Силовики накрыли «завод» по заготовке биоресурсов в квартире приморца

В Хасанском районе проходят масштабные мероприятия по противодействию незаконному промыслу дальневосточного трепанга, в которых задействованы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Управления ФСБ России по Приморскому краю, Управления МВД России по Приморскому краю и Управления Росгвардии по Приморскому краю.

В результате совместной работы пресечены десятки фактов незаконной добычи и оборота ценных морских биологических ресурсов. У нарушителей российского законодательства изъято более 2,5 тонн биоресурсов (краб, трепанг, гребешок), свыше 20 маломерных плавсредств, транспортные средства, водолазное снаряжение и различные орудия промысла. В естественную среду обитания удалось вернуть более 3 тысяч особей жизнеспособного дальневосточного трепанга.

Совместными действиями пресечена деятельность нелегального цеха по переработке водных биологических ресурсов, который житель поселка Посьет организовал в собственной квартире - стеллажи и шкафы для сушки «морского огурца» он разместил на балконе.  В общей сложности у него было изъято порядка 2500 особей сушенного трепанга. За совершенное правонарушение приморцу грозит административная ответственность в виде штрафа в размере более 1 миллиона рублей.

В рамках профилактики противоправной деятельности с лицами, причастными к незаконному обороту ценных морских биоресурсов, проведены разъяснительные беседы и доведена информация об административной и уголовной ответственности за совершение незаконных деяний, отметили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Итог межведомственного взаимодействия – стойкое снижение подобного рода правонарушений на Хасанском направлении.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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