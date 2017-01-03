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Дождь застал врасплох жителей Владивостока
В течение нескольких дней сайты прогноза погоды говорили о том, что нам подарит «небесная канцелярия».
Обещали, что существенных изменений в плане погоды не произойдет. Приморцы уповали на солнце, жару и отдых у моря, сообщают «Вести:Приморье».
Однако, та же «канцелярия» преподнесла сюрприз жителям Владивостока, когда утром, идя на работу, они намокли под дождем. Многие просто забыли про зонтики.
Ранее мы говорили, жара переносится на завтра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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