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Сюрприз от небесной канцелярии: Дождь, град и сильный ветер обрушились на Приморье

Сюрприз от небесной канцелярии: Дождь, град и сильный ветер обрушились на Приморье

Пользователи whatsapp «Вести:Приморье» прислали в редакцию фото, которые говорят о том, что непогода накрыла Приморье. В частности, жители Артема стали свидетелями того, какие сюрпризы преподнесла небесная канцелярия.

Автор фото поясняет, стола очень темно, резко усилился втер, начался сильный дождь и град. Все это сопровождалось раскатами грома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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