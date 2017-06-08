Сегодня, 17:25
Сюрприз от небесной канцелярии: Дождь, град и сильный ветер обрушились на Приморье
Пользователи whatsapp «Вести:Приморье» прислали в редакцию фото, которые говорят о том, что непогода накрыла Приморье. В частности, жители Артема стали свидетелями того, какие сюрпризы преподнесла небесная канцелярия.
Автор фото поясняет, стола очень темно, резко усилился втер, начался сильный дождь и град. Все это сопровождалось раскатами грома.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать: