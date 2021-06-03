«Так ведь не было ничего»: Приморцы высказались о прошедшем граде
На севере Приморья непогода натворила бед, град размером с яйцо, уничтожил посадки в огородах частных домовладений.
Такая новость сегодня с небывалым успехом разлетелась в соцсетях края. Многие с сочувствием отнеслись к жителям поселка. Нашлись очень внимательные жители края, которые опровергли данную новость, пояснив, что это видео очень старое, гуляет по Сети около трех лет.
Но жительница Артема рассказала «Вестям:Приморья», что данное видео ей прислали из Омска, задав вопрос, что творит «небесная канцелярия» у вас в крае?.
Женщина пояснила, друзья проживают в другом регионе. Именно им прислали видео родственники с севера Приморья. А уже те, в свою очередь, переслали его нам, - уточнила жительница Артема.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Град в Приморье разбил крыши и уничтожил посадки в огородах. Видео сняли местные жители, которые, судя по всему, остались без урожая в этом году.
Так прошел ли столь сильный град в Приморье?