«Так ведь не было ничего»: Приморцы высказались о прошедшем граде

На севере Приморья непогода натворила бед, град размером с яйцо, уничтожил посадки в огородах частных домовладений.

Такая новость сегодня с небывалым успехом разлетелась в соцсетях края. Многие с сочувствием отнеслись к жителям поселка. Нашлись очень внимательные жители края, которые опровергли данную новость, пояснив, что это видео очень старое, гуляет по Сети около трех лет.

Но жительница Артема рассказала «Вестям:Приморья», что данное видео ей прислали из Омска, задав вопрос, что творит «небесная канцелярия» у вас в крае?.

Женщина пояснила, друзья проживают в другом регионе. Именно им прислали видео родственники с севера Приморья. А уже те, в свою очередь, переслали его нам, - уточнила жительница Артема.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, Град в Приморье разбил крыши и уничтожил посадки в огородах. Видео сняли местные жители, которые, судя по всему, остались без урожая в этом году.

Так прошел ли столь сильный град в Приморье?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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