Град в Приморье разбил крыши и уничтожил посадки в огородах

В Приморье в поселке Кавалерово непогода сотворила непоправимое, град размером с яйцо уничтожил посадки в огородах частных домовладений.

Видео прислали на whatsapp «Вести:Приморье» местные жители, которые, судя по всему, остались без урожая в этом году.

Женщина рассказывает, то, что свалилось с неба, пробило и крышу туалета на участке. Автор видео отметила, град был сильным и в большом количестве остался лежать на участке. Град шел стеной минут 20, уточнила очевидец.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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