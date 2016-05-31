Вчера, 18:18
«Думали, машины побьет»: Град обрушился на Приморье
В Приморье житель села Воздвиженка рассказал о том, как «небесная канцелярия» решила устроить сюрприз местным жителям, сообщают «Вести:Приморье».
Мужчина рассказал в паблике Марка Чернослива о том, что прошел град, размером с горох. Автор отметил, думали, что машины побьет. В Уссурийске не было этого явления. А вот ближайшие районы почувствовали удар стихии.
Однако те, кто прочитал пост, уточнили, град прошел еще в нескольких населенных пунктах.
«В селе Ленинское был град, но не много».
«В Абрамовке тоже».
«В Михайловке».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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