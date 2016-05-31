«Думали, машины побьет»: Град обрушился на Приморье

В Приморье житель села Воздвиженка рассказал о том, как «небесная канцелярия» решила устроить сюрприз местным жителям, сообщают «Вести:Приморье».

Мужчина рассказал в паблике Марка Чернослива о том, что прошел град, размером с горох. Автор отметил, думали, что машины побьет. В Уссурийске не было этого явления. А вот ближайшие районы почувствовали удар стихии.

Однако те, кто прочитал пост, уточнили, град прошел еще в нескольких населенных пунктах.

«В селе Ленинское был град, но не много».

«В Абрамовке тоже».

«В Михайловке».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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