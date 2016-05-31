Град размером чуть меньше яйца накрыл Приморье

В Приморье, в Камень-Рыболове, «небесная канцелярия» сильно удивила жителей города, когда с неба началось падение града. Такой «сюрприз» застал жителей города врасплох. Градины большого размера за короткое время накрыли придомовые территории, падая не только на землю, но и на припаркованные автомобили, сообщают «Вести:Приморье».

Вот такой «небольшой» град прошёл в Камень-Рыболове,

пишет автор поста в паблике nn_vladivostok.

В комментариях жители края отметили, что не хотели бы оказаться под ним, ведь, скорее всего, он может нанести увечья. А садоводы и огородники предположили, рассада может погибнуть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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