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Сюрприз от «Деда Мороза» сильно удивил автовладельца
В Уссурийске на улице Общественная владелец автомобиля показал, что сотворила «небесная канцелярия» с его машиной, сообщают «Вести:Приморье».
Утром, подойдя к машине, мужчина сильно удивился. Вся машина была покрыта «рисунком». Владелец авто сравнил узор с нанесенной аэрографией. При чем сам узор показался ему очень красивым. Скорее всего, с вечера машину помыли, а ночью при перепаде температур на ней появился этот рисунок.
Аэрография на машине утром. Как будто художник разрисовал,
говорит автор поста.
В Сети отметили, очень красиво, это доказывает существование Деда Мороза, который постарался и сделал такой «подарок», и с ним так не хочется расставаться.
видео mark2_che
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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