Бешеный таксист по «встречке» объезжал пробку, едва не влетев во внедорожник (видео)

В районе гоголевской развязки бешеный таксист, вылетев на встречную полосу, едва не спровоцировал лобовое столкновение, сообщают «Вести:Приморье».

Видно, как водитель такси, вероятно, уставший двигаться в общем потоке, решил объехать затор на дороге. Не придумав ничего нового и лучшего, он пересек сплошную двойную, навстречу внедорожнику. На машине видны знаки такси. Скорее всего, водитель сильно спешил на вызов.

«Что за олень, неприятно просто, когда прям перед капотом, через две сплошные вылезает, учитывая, что у меня большая и тяжёлая машина», пояснил ситуацию автор видео.

«Ну там видно почему он так сделал, мог бы даже не вылазить за сплошную, габариты видать не чувствует», «Лишение прав», «Что Вы ругаете человека, ну пересел он с осла вчера. Бывает. Добрее нужно быть», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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