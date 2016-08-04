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Роспотребнадзор не советует купаться на самом популярном пляже Приморья
Роспотребнадзор проверил качество морской воды во Владивостоке. Вода на Шаморе, Щитовой, Седанке и Садгороде не соответствует требованиям гигиенических нормативов, сообщают «Вести:Приморье».
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В четверг, 16 июля, Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю опубликовало результаты мониторинга качества морской воды и водоёмов.
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Во Владивостоке с начала пляжного сезона было взято 43 пробы на санитарно-химические показатели, 53 пробы на микробиологические и паразитологические показатели.
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Проверка показала, что 24 пробы на микробиологические показатели, взятые в бухте Лазурной, на Щитовой, Седанке и Садгороде, не соответствуют требованиям гигиенических нормативов.
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Источник — Управление Роспотребнадзора по ПК; VL.Ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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