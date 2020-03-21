Налоговая информирует: Из-за пандемии спишут налоги за II квартал

ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока сообщает:

По поручению Президента части предприятий будут списаны налоги и взносы за 2 квартал 2020 года, то есть за апрель, май и июнь. Речь не об отсрочке или рассрочке, а именно о полном списании всех платежей, кроме НДС.

Данная мера коснется организаций и ИП, занятых в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях; социально ориентированных НКО.

Под списание подпадут:

в части налога на прибыль: авансы, подлежащие уплате во 2 квартале 2020 года; авансы за четыре месяца, пять месяцев и шесть месяцев 2020 года за минусом ранее начисленных авансов за отчетный период три месяца; авансы за первое полугодие 2020 года, за вычетом ранее начисленных авансов за 1 квартал;

акцизы за апрель-июнь 2020 года; водный налог за 2 квартал 2020 года; НДПИ за апрель-июнь 2020 года; аванс по ЕСХН за полугодие 2020 года; аванс по УСН за полугодие 2020 года за вычетом аванса за 1 квартал; ЕНВД за 2 квартал 2020 года;

транспортный налог, налог на имущество организаций, земельный налог и налог на имущество физлиц — в части налога (авансовых платежей) за период владения объектом налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020 (включительно) в отношении объектов, используемых в предпринимательской и/или уставной деятельности;

НДФЛ, уплачиваемый ИП со своих доходов, — в части аванса за первое полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму аванса за 1 квартал;

торговый сбор за 2 квартал 2020 года.

Налогоплательщикам ничего самим делать не надо будет, они, как обычно, будут сдавать декларации. Налоговые органы автоматизировано через учётную систему будут уведомлять о том, что они не должны платить налог за такую‑то сумму за такой‑то период.

По страховым взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ за апрель-июнь с выплат в пользу физлиц указанные организации и ИП смогут применять тариф 0%. А сумму фиксированных платежей ИП за себя (в части пенсионного страхования) снизят на 12 130 руб., в результате чего она составит 20 318 руб. вместо 32 448 руб.

Применяющим патентную систему ИП из пострадавших отраслей разрешат не учитывать календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]