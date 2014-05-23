Правила оплаты товаров и услуг изменятся для держателей Mastercard

С 11 августа при использовании карт Mastercard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. Сейчас окончательная сумма покупки списывается спустя один - три дня, сообщают «Вести:Приморье».

Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам. РБК с ним ознакомился, подлинность документа подтвердили три источника на платежном рынке.

Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, чем он предполагал заранее, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

В письме Mastercard указывается, что платежная система внедряет изменения для улучшения потребительского опыта, обеспечивая прозрачность курса обмена валюты. Mastercard не ответила на запрос.

«Новые правила выгодны клиентам, которые совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой. Они смогут посмотреть курс конвертации платежной системы и оценить размер своих расходов на конвертацию на дату проведения операции», — считает начальник управления платежных карт ПСБ Наталья Рогова. Также изменения будут полезны магазинам и другим предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.

«Тех, кто оплачивает покупки за границей рублевой картой, изменения практически не затронут», — объясняет банкир. При оплате рублевой картой конвертация может происходить в несколько этапов: сначала платежная система конвертирует местную валюту, например фунты стерлингов, в доллары или евро (по новым правилам в день конвертации), затем банк по своему курсу переведет доллары в рубли в день зачисления денег на счет продавца (этот этап стандартно занимает два-три дня).

Планируемые Mastercard изменения в первую очередь выгодны тем путешественникам, которые расплачиваются долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России, считает глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

Рублевыми картами за границей в основном расплачиваются те клиенты, которые путешествуют нечасто.

Остается открытым вопрос, кто должен нести риски в случае резкого скачка курса, рассуждает Обаева: «Раньше считалось, что за это должен платить сам держатель карты. Mastercard решила изменить это правило, но вряд ли она переложит риски на продавца. Скорее всего, их возьмут на себя банки или сама платежная система».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]