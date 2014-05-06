Скандал с ЕГЭ по химии: Родители и учителя потребовали отменить результаты

На сайте Change.org появилось несколько петиций с требованиями признать недействительным ЕГЭ 2020 года по химии. Учителя и родители уверены, детям дали слишком сложные задания, сообщают «Вести:Приморье».

«Задания были в 3-4 раза сложнее, чем можно было проработать на сайтах „Решу ЕГЭ“, „Фипи“ и других материалах для подготовки к ЕГЭ», — цитирует автора петиции Татьяну Якушину «Росбалт». Женщина создала петицию, обращенную напрямую к президенту Владимиру Путину.

К подписанию петиций присоединились не только встревоженные родители и учителя, но и сами выпускники. В комментариях и самих петициях отмечают, что дети сдавали тесты на 90-100 баллов, но после сложного экзамена надеются получить хотя бы 40, отмечает ura.ru.

Автор другой петиции химик-технолог Сергей Арутюнян подчеркнул, что эти задания ЕГЭ годятся скорее для профессиональных химиков, чем для выпускников школ. Он возмущен, что на официальных сайтах для подготовки к ЕГЭ публиковались совсем не такие задания, какие оказались на экзамене.

Всего было создано не менее четырех петиций. На момент публикации новости их подписали уже более 300 человек. Авторы обращений и комментаторы отмечают, что ЕГЭ наоборот надо было облегчить, поскольку школьники «выпали» из учебного процесса из-за коронавируса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]