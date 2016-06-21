Скандал на экзаменах: Рособрнадзор опроверг заявления об очень сложных заданиях на ЕГЭ по химии
Задания не выходят за рамки школьной программы, отметил представитель ведомства, сообщают «Вести:Приморье».
Задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя публикации о жалобах на якобы чрезмерную сложность экзамена, который состоялся 16 июля.
"Задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы", - сказал представитель ведомства.
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года. Участники экзаменов могли заранее ознакомиться с документами, определяющими структуру и содержание экзамена, опубликованными на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
"Все задания экзаменационных вариантов строго соответствуют этим документам", - подчеркнули в ведомстве.
Комментировать: