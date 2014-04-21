Сдача ЕГЭ: Рособрнадзор рассматривает инициативы

В Рособрнадзор поступили предложения о сохранении единого государственного экзамена (ЕГЭ) только для тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом в понедельник, 28 сентября, уточнили в пресс-службе ведомства, сообщают «Вести:Приморье».

«Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). <…> Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что ведомство рассмотрит все инициативы по совершенствованию экзаменационной кампании, поступившие от сдававших экзамен школьников, а также от их родителей и учителей.

Ранее, 22 сентября, стало известно об изменениях, которые коснутся ЕГЭ и ОГЭ (основной государственный экзамен). Так, выпускникам 11-х классов на экзамене по обществознанию придется ответить на вопросы, касающиеся новых поправок к Конституции РФ, а в ОГЭ — задания на анализ визуальной информации, предполагающие развернутый ответ, отмечают «Известия».

Также во время экзамена по химии девятиклассники должны будут проводить опыты на реальном оборудовании, в ЕГЭ по истории появятся новые форматы для исторических сочинений, а во время экзамена по информатики школьники будут решать задачи на компьютерах.

15 сентября сообщалось, что Рособрнадзор оценил возможность увеличения числа обязательных предметов на ЕГЭ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]