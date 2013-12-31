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Названы сроки начала проведения ЕГЭ
Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил сообщил Владимир Путин на совещании по образованию.
"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства.
Президент уточнил, что в этом году ЕГЭ обязательно только для выпускников, планирующих поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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