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Названы сроки начала проведения ЕГЭ

Названы сроки начала проведения ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена начнется 29 июня, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил сообщил Владимир Путин на совещании по образованию.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране", — сказал глава государства.

Президент уточнил, что в этом году ЕГЭ обязательно только для выпускников, планирующих поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. По словам Путина, дополнительные периоды следует также предусмотреть не только летом, но и в течение следующего учебного года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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