Приговор без изменения: оправдать экс-руководителя «Примкрайстроя» не получилось

Защита бывшего руководителя краевой строительной компании указывала на многочисленные нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования и суда, однако, верх в суде взял «обвинительный уклон», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

8 июля 2020 г. Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Игорю Сологубу – бывшему руководителю «Примкрайстроя». Напомним, что Сологуба обвиняли в получении взятки в размере двух миллионов рублей от подрядной организации. Всего же, по мнению следствия, экс-руководитель «Примкрайстроя» требовал девять миллионов рублей. Согласно приговору Советского районного суда г. Владивостока, который был оглашён в декабре 2019 г., Игорь Сологуб получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ по Приморскому краю.

Защита Сологуба оспаривала обвинительный приговор, указывая на многочисленные нарушения, допущенные как в ходе следствия, так и в судебном процессе. Так, без согласия защиты в суде были оглашены показания одного из ключевых свидетелей. При этом в ходе следствия Сологубу не дали возможности провести с этим свидетелем очную ставку и задать ему свои вопросы. Адвокаты также отмечали, что уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ, по которому был осуждён Игорь Сологуб, не возбуждалось, а возбужденное по этому же факту уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – не прекращалось. Также на одном из аудиофайлов, приобщённых к материалам уголовного дела, слышно, что свидетель откровенно занимается тем, что называется «провокация взятки», однако, этому не дано никакой процессуальной оценки. Адвокаты также обратились внимание на то, что судья после выхода из совещательной комнаты, самостоятельно возобновила судебное следствия, без учёта мнения сторон. По мнению защиты, всё это должно привести к тому, что приговор в отношении Игоря Сологуба нужно отменить, – или оправдав его совсем, или направив дело на новое рассмотрение.

Однако, Приморский краевой суд решил, что вина Игоря Сологуба полностью доказана, а добытые оперативные материалы сотрудниками УФСБ Приморья соответствуют букве закона. Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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