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Дело Игоря Пушкарева "поставлено на паузу"

Дело Игоря Пушкарева "поставлено на паузу"

Фото: portofranko-vl.ru

Очередное заседание суда по делу экс-главы Владиостока Игоря Пушкарева назначено на 27 января 2020 года. Об этом было заявлено сегодня в Советском районном суде Владивостока, где прошло подготовительное заседание по иску Генпрокуратуры к Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", - сообщили в Генпрокуратура.

Напомним, в начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат благодаря инвалидности получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников - 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.

Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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