В Советском суде начинается рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Игорю Пушкареву
В Советском суде Владивостока начинается рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Игорю Пушкареву, сообщает "Вести: Приморье".
Прокуроры считают, что Пушкарёв должен вернуть государству 3,2 млрд рублей. Экс-мэр держит ответ по видеосвязи из СИЗО-1 Владивостока.
Все подробности в вечерних выпусках "Вести:Приморье" на телеканалах "Россия1" и "Россия24".
Напомним, после того, как Игорь Пушкарев был осужден Тверским судом на 15 лет колонии и 500 млн рублей штрафа, стало известно о новом иске от Генпрокуратуры. Основанием для него послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»).
Иск предъявлен Игорю Пушкареву и еще восьми соответчикам – Андрею Пушкареву, АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод» , АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод» и ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.01.2020 Игорь Пушкарев выступит в суде Владивостока по видеосвязи из СИЗО
-
22.01.2020 Пушкарев рассчитывает принять участие в процессе по иску на 3,2 млрд рублей
-
17.12.2019 Пушкарев будет "сидеть" на Дальнем Востоке - адвокат
-
10.12.2019 Дело Игоря Пушкарева "поставлено на паузу"
-
09.12.2019 Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
-
27.05.2019 Генпрокуратура подготовила иск к экс-мэру Владивостока Пушкареву на 3,2 млрд рублей
Добавить комментарий