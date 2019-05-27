В Советском суде начинается рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Игорю Пушкареву

В Советском суде Владивостока начинается рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Игорю Пушкареву, сообщает "Вести: Приморье".

Прокуроры считают, что Пушкарёв должен вернуть государству 3,2 млрд рублей. Экс-мэр держит ответ по видеосвязи из СИЗО-1 Владивостока.

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Напомним, после того, как Игорь Пушкарев был осужден Тверским судом на 15 лет колонии и 500 млн рублей штрафа, стало известно о новом иске от Генпрокуратуры. Основанием для него послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»).

Иск предъявлен Игорю Пушкареву и еще восьми соответчикам – Андрею Пушкареву, АО «Спасскцемент», ООО «ДВ-Цемент», АО «Дробильно-сортировочный завод» , АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Теплоозерский цементный завод» и ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]