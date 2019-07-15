Защита экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва обжаловала приговор о 15-летнем заключении

Защита осужденного на 15 лет колонии по делу о коррупции экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва подала в кассационный суд жалобу на приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Высоцкого.

«Жалоба подана, апелляционная инстанция пока не назначила дату [рассмотрения]», – сказал Высоцкий.

Он уточнил, что жалобу будет рассматривать Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве.

Напомним, Игорь Пушкарёв был приговорён Тверским судом к 15 годам колонии и 500 млн рублей штрафа за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, после чего ему и его подельникам был предъявлен иск Генпрокуратуры. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (ГК «Востокцемент»). Экс-мэра доставили во Владивосток, где в ходе судебных слушаний в Советском районном суде с него и предприятий группы компаний «Востокцемент» взыскали 1,4 млрд рублей. В марте 2020 года Игоря Пушкарёва конвоировали из владивостокского СИЗО в колонию строгого режима под Спасском.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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