Общественники обнаружили Игоря Пушкарева в СИЗО Владивостока

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) во время одной из проверок в СИЗО № 1 узнали о временном пребывании там бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Общественники предполагают, что он был этапирован из спасской колонии во Владивосток в связи с проведением следственных действий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Владимир Найдин, 6 мая члены ОНК посетили СИЗО № 1 на Партизанском пр-те, где проводили внеплановую проверку арестантов по жалобам их родственников. В ходе визита они также узнали, что в следственный изолятор 28 апреля был этапирован экс-мэр Игорь Пушкарёв, который отбывает наказание в ИК-33 под Спасском-Дальним.

Тогда члены ОНК решили навестить бывшего градоначальника. Пушкарёв на момент проверки находился на свидании с адвокатом, а при неожиданной беседе с проверяющими сообщил, что здоров и удовлетворён работой администрации СИЗО. Одним исключением является тот факт, что он лишён возможности принимать витамины и биодобавки для поддержания физического здоровья (они не входят в список препаратов, требующих особого разрешения). Кроме того, экс-мэр сказал, что у него изъяли коврик для занятий йогой. По словам бывшего градоначальника, инвентарь необходим ему для выполнения лечебных упражнений при посттравматическом состоянии спины.

После этого ОНК дал рекомендации разрешить Игорю Пушкарёву пользоваться ковриком и витаминами. Решение будет принимать медсанчасть СИЗО № 1.

По предположениям членов ОНК, поводом для этапирования экс-мэра из колонии строгого режима в СИЗО могла стать возникшая необходимость в следственных действиях или для участия видеоконференцсвязи.

«Это делается обычно для участия в дополнительных следственных действиях, уточнениях или участия в видеоконференцсвязи. Поводов может быть много. Члены ОНК пообщались с ним о том, есть ли проблемы. Он сказал, что в целом всё нормально и он здоров», - рассказал Владимир Найдин.

Информации о том, где именно находится бывший градоначальник на момент публикации, нет. По данным ОНК, сейчас он либо ещё содержится в СИЗО № 1, либо доставлен обратно в ИК № 33, либо находится в процессе этапирования.

Напомним, Игорь Пушкарёв был приговорен Тверским судом к 15 годам колонии и 500 млн рублей штрафа, после чего ему и его подельникам был предъявлен иск Генпрокуратуры. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (ГК «Востокцемент»). Экс-мэра доставили во Владивосток, где в ходе судебных слушаний в Советском районном суде с него и предприятий группы компаний «Востокцемент» взыскали 1,4 млрд рублей. В марте 2020 года Игоря Пушкарёва конвоировали из владивостокского СИЗО в колонию строгого режима под Спасском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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