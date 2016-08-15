Эксклюзив. Пушкарева поселили на солнечной стороне

Сегодня члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края посетят в СИЗО-1 экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает "Вести: Приморье".

Как сообщил нам председатель ОНК ПК Т. Чернилевская, Пушкарев, как осуждённый со вступившим приговором в законную силу, содержится в корпусе 3 в общей камере, которая предназначена для 4 человек. Пока Игорь Пушкарев находится в ней один в соответствии со ст. 33 ФЗ 103.

Условия в карантине обычно приемлемые. Окна камеры выходят на солнечную сторону, пояснили "Вестям: Приморья" в Общественной наблюдательной комиссии ПК по контролю за условиями содержания лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Напомним, осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев прибыл этапом во Владивосток и помещен в СИЗО на Партизанском проспекте столицы Приморья. Сообщение об этом сам Пушкарев опубликовал 21 января в своем аккаунте в Фейсбук, передают "Вести:Приморье".

"Ну вот я и во Владивостоке. Пусть сюда был неблизким: из Москвы в Челябинск, затем Иркутск, Чита, далее Хабаровск и вот сейчас я нахожусь в СИЗО на Партизанском проспекте.

Но несмотря ни на что, от осознания, что оказался в родном городе и близкие люди совсем рядом, на душе намного легче. Владивосток - мой дом, а дома всегда лучше.

Как долго я пробуду в СИЗО точно не известно. Возможно, планируется моё участие в судебных заседаниях по иску Генеральной прокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с меня и моих компаний. (После ознакомления с данным иском я обращался с ходатайством о моём участии.)

Напомню, иск поступил в Советский суд г. Владивостока, а его рассмотрение назначено на 27 января.", - написал бывший мэр Владивостока. Этап из Москвы во Владивосток растянулся для экс-главы Владивостока более чем на 40 дней. Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Пушкарев будет "сидеть" на Дальнем Востоке".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]