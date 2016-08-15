Экс-глава Владивостока встретил день рождения в СИЗО города

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 во Владивостоке с начала сентября. Во вторник, 17 ноября, его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

«Игорь Сергеевич считает, что права человека не нарушены. Ни на здоровье, ни на что-то ещё жалоб от него не поступало, выглядит он хорошо», – уточнил председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Владимир Найдин.

В середине июня Игоря Пушкарёва этапировали поездом из Приморского края в Республику Хакасия. Предполагалось, что он продолжит отбывать наказание до окончания срока в одной из колоний строгого режима в Сибири. Сделано это было из-за того, что Генеральная прокуратура выявила факты ослабления условий пребывания Пушкарёва в спасской колонии № 33 и в СИЗО № 1 во Владивостоке.

Как стало известно, во владивостокском СИЗО Игорь Пушкарёв находится с 9 сентября. Его пребывание во Владивостоке связано со следственными действиями. Разрешение на визит ОНК Приморского края можно объяснить тем, что у экс-градоначальника день рождения – 17 ноября ему исполнилось 46 лет.

Напомним, в 2019 году Игорь Пушкарёв был приговорён Тверским судом к 15 годам колонии и 500 млн рублей штрафа за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, после чего ему и его подельникам был предъявлен иск Генпрокуратуры. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (ГК «Востокцемент»). Экс-мэра доставили во Владивосток, где в ходе судебных слушаний в Советском районном суде с него и предприятий группы компаний «Востокцемент» взыскали 1,4 млрд рублей. В марте 2020 года Игоря Пушкарёва конвоировали в колонию строгого режима под Спасском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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