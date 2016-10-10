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Голубого тунца огромных размеров выловили на Дальнем Востоке (видео)
Дальневосточные рыбаки, которые вели промысел сардины, иваси и скумбрии в районе Южных Курил, выловили огромного голубого тунца, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на паблик zverev_ks. В два прилова в трал попали сначала 6 тунцов, а затем 7 огромных рыбин.
Как отмечают сами рыбаки, это рекордный улов. Всего 13 рыбин общим весом порядка 2567 килограмм, то есть в среднем 200 кг - одна тушка.
Рыбу доставили в порт-пункт Малокурильск на о. Шикотан, разделали, заморозили и будут реализовывать через островной социальный магазины «Доступная рыба».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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