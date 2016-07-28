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База отдыха загорелась на юге Приморья. Подробности

База отдыха загорелась на юге Приморья. Подробности

Источник фото: скрин видео

В бухте «Витязь» в Хасанском районе горела база отдыха «Нептун». Пожар произошёл около 7 часов утра в воскресенье, 19 июля. Очевидцы говорят, что к моменту приезда пожарных огнём была охвачена одна из построек базы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru

Отметим, база состоит из 10 домиков и двухэтажного здания гостиницы со столовой. Сгорела гостиница.

По предварительным данным, площадь пожара составила 150 - 200 квадратных метров. Никто не пострадал. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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