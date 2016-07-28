База отдыха загорелась на юге Приморья. Подробности

- 100%, мусоропровод - это рассадник грязи, крыс и инфекции

- частично, мусоропровод хорошая вещь, но народ у нас "дикий" и все превращает в свалку. Надо поднимать культуру быта и с мусоропроводом все хорошо будет

- не поддерживаю, мусоропровод - это удобно и я против их ликвидации