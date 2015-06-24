«Опасные» крабы «ушли» от жителя Артема

80 килограммов морепродуктов, представляющих опасность для здоровья потребителей, изъяли полицейские в Артеме, сообщают «Вести:Приморье».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Артему выявили факт реализации морепродуктов из салона автомашины на улице Кирова.

Установлено, что 53-летний житель Артема продавал мясо вареного краба без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Условия хранения морепродуктов оставляли желать лучшего.

Изъято 80 килограммов морепродуктов на сумму 68 тысяч рублей. Продукция помещена на изолированное хранение в Россельхознадзор, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

В отношении жителя Артема составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил).

Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована.

Полиция настоятельно рекомендует приобретать рыбную продукцию и морепродукты только в санкционированных местах торговли. Напоминаем, что покупатель вправе потребовать от продавца наличие ветеринарно-сопроводительных документов, которые гарантируют безопасность продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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