Около 100 килограммов опасной рыбопродукции изъяли в Приморье
В Артеме сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе совместных рейдовых мероприятий со специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в помещении, расположенном на улице Кирова, изъяли рыбную продукцию сомнительного качества.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, хранение и реализация рыбной продукции осуществлялась без маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов.
Изъято около 100 килограммов рыбной продукции на общую сумму 320 тысяч рублей. Продукция помещена на изолированное хранение в Россельхознадзор.
В отношении юридического лица составлен административный протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил).
Правонарушителю может быть назначен штраф в размере до трехсот тысяч рублей.
Продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет утилизирована.
Полиция призывает приморцев о фактах реализации рыбной продукции вне специализированных мест сообщать в Россельхознадзор и территориальные органы внутренних дел. По каждому сообщению будут незамедлительно приняты меры реагирования. Правонарушителей привлекут к ответственности согласно действующему законодательству.
Настоятельно рекомендуем приобретать рыбу и рыбную продукцию только в санкционированных местах торговли. Напомним, что покупатель вправе потребовать от продавца наличие ветеринарно-сопроводительных документов, которые гарантируют безопасность продукции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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