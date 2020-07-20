Безответственность граждан «на изоляции» становится причиной новых вспышек COVID-19

За последние сутки в Приморском крае выявлено 92 заболевших COVID-19. Этот показатель почти в два раз выше, чем неделю назад. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 20 июля, сообщают «Вести:Приморье».

По словам губернатора, по-прежнему основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований лежит на административных комиссиях. Так, за вчерашний день составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, проверено 935 торговых точек, 181 объект общественного питания, 1160 единиц общественного транспорта и такси, 149 баз отдыха и пляжей, отметили в правительстве ПК.

«Мы видим, что комиссии работать могут, есть определенные результаты и ослаблять эту работу нельзя, особое внимание необходимо уделять общественным местам, торговым точкам, базам отдыха», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также глава региона обозначил еще одно направление контроля – граждане, находящиеся на изоляции в связи с выявленным короновирусом. Многие из них систематически нарушают запрет на передвижения и выходят "в народ". С помощью систем видеонаблюдения уже выявлены нарушители, злостных привлекут к административной ответственности.

«Системы видеонаблюдения помогают нам выявлять нарушения в магазинах, местах торговли, поэтому количество видеокамер нужно увеличивать», – обозначил Губернатор.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]