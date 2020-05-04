Прирост заболевания в Приморье минимальный: 58 пациентов выписаны за сутки

Темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае продолжает снижаться уже на протяжении 2,5 недель. С начала эпидемии победили COVID-19 уже 3 135 жителей края. Продолжают проходить лечение более 1,5 тысячи человек. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба под председательством Губернатора Олега Кожемяко во вторник, 7 июля, сообщают «Вести:Приморье».

В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за минувшие сутки в Приморском крае прирост заболевших COVID-19 составил 1,3%, тогда как еще неделю назад составлял 1,9%, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 60 новых случаев, тогда как в конце июня было 80. Большинство из последних подтвержденных, 45 человек, – во Владивостоке. В Артеме и Уссурийске – по семь человек. Один случай зарегистрирован в Ханкайском округе. Всего заболевших в Приморье с начала эпидемии – 4 792», – уточнили в ведомстве.

Количество вылечившихся от коронавируса жителей края на сегодняшний день составляет 3 135 человек. 58 пациентов выписаны за последние сутки. Не справились с инфекцией 54 человека.

Олег Кожемяко подчеркнул, что режим повышенной готовности в Приморском крае сохраняется, поэтому задача всех уровней власти – следить за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте, местах торговли.

«На сегодня важнее нет задачи, как создать в Приморье нормальный эпидрежим, не допускать вспышек заболевания. К нарушителям санитарных требований необходимо принимать самые жесткие меры», – заявил губернатор.

Главы городов и районов отчитались о деятельности административных комиссий совместно с МЧС, Роспотребнадзором и полицией. Сейчас в муниципалитетах работают 38 таких групп. За минувшие сутки в суды направлено 43 протокола об административном правонарушении, по 25 ранее рассмотренным делам назначено наказание в виде штрафа.

Губернатор назвал немаловажным фактором в профилактике коронавируса дезинфекцию подъездов.

«Всего проверено 9 764 подъезда, зафиксировано 2 410 нарушений, в суд направлен 221 протокол об административном нарушении. На особом контроле – 502 подъезда, в которых проживают заболевшие», – доложил руководитель краевой государственной жилищной инспекции Евгений Баршай.

Напомним, что в Приморье, несмотря на снятие некоторых ограничений, продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение «социальной дистанции», минимум, 1,5 метра при помещении магазинов, парков и других общественных мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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