В России за сутки подтверждено 6 368 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки по данным на 7 июля выявили 6 368 человек с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести: Приморье». Об этом уточняют на сайте Стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в стране всего зафиксировано 694 230 заболевших граждан России. За это время выздоровели 463 880 человека. 10 494 россиян скончались от коронавируса.

В Приморье, по данным оперативного штаба, количество вылечившихся от коронавируса жителей края на сегодняшний день составляет 3 135 человек. 58 пациентов выписаны за последние сутки. Не справились с инфекцией 54 человека.

Напомним, режим повышенной готовности в Приморском крае сохраняется, поэтому задача всех уровней власти – следить за соблюдением санитарных норм в общественном транспорте, местах торговли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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