Олег Кожемяко вручил многодетной семье сертификат на 10 млн рублей (видео)

Олег Кожемяко на своей странице в instagram поздравил семью из Славянки, в которой появились на свет три мальчишки - Мирон, Харитон и Матвей.

«Поздравляю с рождением тройняшек семью Козловых из Славянки. Теперь в молодой семье Семена и Елены воспитывают пятерых детишек. Сегодня навестил героическую маму малышей и вручил ей сертификат на улучшение жилищных условий – более 10 млн рублей, сертификат на региональный материнский капитал – 550 тыс. рублей, а также подарок от «Единой России». Желаю семье Козловых успехов и здоровья!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]