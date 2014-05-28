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Олег Кожемяко вручил многодетной семье сертификат на 10 млн рублей (видео)

Олег Кожемяко вручил многодетной семье сертификат на 10 млн рублей (видео)

Источник фото: скрин видео

Олег Кожемяко на своей странице в instagram поздравил семью из Славянки, в которой появились на свет три мальчишки - Мирон, Харитон и Матвей.

«Поздравляю с рождением тройняшек семью Козловых из Славянки. Теперь в молодой семье Семена и Елены воспитывают пятерых детишек. Сегодня навестил героическую маму малышей и вручил ей сертификат на улучшение жилищных условий – более 10 млн рублей, сертификат на региональный материнский капитал – 550 тыс. рублей, а также подарок от «Единой России». Желаю семье Козловых успехов и здоровья!».

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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