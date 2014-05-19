Переводчик древнеегипетских иероглифов появился в Google

Google запустила онлайн-переводчик древнеегипетских иероглифов. Приложение получило название Fabricius, сообщают «Вести:Приморье». Теперь ученые-историки смогут гораздо быстрее расшифровать древние тексты и изображения одним нажатием кнопки. Об этом написало издание International Business Times.

Переводчик также доступен для всех, кто заинтересован в том, чтобы узнать больше о египетских иероглифах в увлекательной и интерактивной форме. В него можно вводить сообщения и получать мгновенные иероглифические тесты, которыми можно поделиться в социальных сетях.

Но основная функция переводчика — распознавать загруженные картинки иероглифов и сопоставлять их со своей базой. Приложение располагает базой в более чем 800 картинок иероглифов. Оно также предоставляет пользователям возможности для научных исследований.

На сайте указано, что это стало частью проекта Google Arts & Aulture, который запустили в Британском музее в 2017 году. В создании приложения участвовали Австралийский центр египтологии, а также компании Psycle Interactive и Ubisoft, которая разрабатывает компьютерные игры, отмечает 360tv.ru.

Запуск Fabricius был приурочен ко дню находки Розеттского камня — древнего археологического артефакта, который помог разгадать таинственную систему письма древних египтян.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]