Лже-косметолог из Уссурийска попалась на «красивом» уколе

В Уссурийске завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога – эстетиста, обвиняемого в оказании услуги не отвечающей требованиям безопасности здоровья, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога-эстетиста. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемая, осознавая, что не является врачом-косметологом, оказала услугу потерпевшей по лечению двух воспалительных элементов на лице, не отвечающую требованиям безопасности и здоровья. Она провела медицинскую манипуляцию посредством укола препаратом, являющимся лосьоном и предназначенным для наружного применения. В результате чего впоследствии у потерпевшей образовались постинфекционные гранулемы, лечение которых потребовало длительного времени.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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