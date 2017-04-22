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Налог для богатых решили отложить

Налог для богатых решили отложить

Источник фото: pixabay.com

Принятие законов о прогрессивном налоге и о фиксированном НДФЛ с зарубежных доходов в России отложено до 1 ноября, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет источник «Интерфакса».

Президент России Владимир Путин поручил установить новую ставку НДФЛ в 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей. Об этом он рассказал в обращении к гражданам 23 июня.

«На совещании у президента 11 июля было принято решение продлить срок внесения изменений до 1 ноября», — передает агентство. Отмечается, что правительство РФ планирует внести законопроект до 15 сентября. По словам агентства, было принято решение перенести и принятие закона, согласно которому НДФЛ с зарубежных доходов будет фиксированным — 5 млн рублей в год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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