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Табло все «скажет»: Большегрузы будут колесить по дорогам со спецразрешениями

Табло все «скажет»: Большегрузы будут колесить по дорогам со спецразрешениями

Источник фото: pixabay.com

Проверять вес грузового транспорта на дорогах будут с помощью автоматизированных пунктов весогабаритного контроля, сообщают «Вести:Приморье». Закон об этом публикует "РГ".

Он предполагает создание сети пунктов автоматического измерения веса грузовиков. В состав таких комплексов входят специальные технические средства, имеющие функции фото- и видеозаписи. Вес будет измеряться автоматически при въезде автомобиля на платформу. Важно, что информировать водителей о выявленном превышении допустимых параметров будут с помощью табло, установленных на трассе по пути следования автомобиля.

«387 пунктов весогабаритного контроля установят на федеральных трассах к 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Полномочия минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля расширяются, а подведомственный министерству Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений на проезд по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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