Граждан могут избавить от комиссии при оплате ЖКХ

Центробанк России поддержал отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщают «Вести:Приморье».

«Население, которое обязано платить за ЖКХ — в этом смысле комиссии становятся некой такой вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг», — сказала Набиулина. При этом она подчеркнула, что важно рассмотреть вопрос: кто компенсирует банкам те расходы, которые возникают у кредитных учреждений, отмечает ura.ru.

«Единая Россия» собирается принять законопроекты об отмене банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ в осеннюю сессию. Ранее руководители пяти ассоциаций на финансовом рынке обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отложить принятие закона. Они отмечали, что принятие документа может привести к сокращению сети приема платежей для населения, а также повышению комиссии по другим услугам. Крупнейшие банки переложат расходы, которые понесут из-за бесплатных платежей, на другие услуги. При этом, некоторые банки, которые вкладывались в это направление, вовсе уйдут с рынка, если не будет комиссии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]