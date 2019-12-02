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Вчера, 16:51

Граждан могут избавить от комиссии при оплате ЖКХ

Граждан могут избавить от комиссии при оплате ЖКХ

Центробанк России поддержал отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщают «Вести:Приморье».

«Население, которое обязано платить за ЖКХ — в этом смысле комиссии становятся некой такой вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг», — сказала Набиулина. При этом она подчеркнула, что важно рассмотреть вопрос: кто компенсирует банкам те расходы, которые возникают у кредитных учреждений, отмечает ura.ru.

«Единая Россия» собирается принять законопроекты об отмене банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ в осеннюю сессию. Ранее руководители пяти ассоциаций на финансовом рынке обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отложить принятие закона. Они отмечали, что принятие документа может привести к сокращению сети приема платежей для населения, а также повышению комиссии по другим услугам. Крупнейшие банки переложат расходы, которые понесут из-за бесплатных платежей, на другие услуги. При этом, некоторые банки, которые вкладывались в это направление, вовсе уйдут с рынка, если не будет комиссии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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