Россиянам простят комиссию при оплате "коммуналки" и штрафов
В Госдуме предложили отменить банковские комиссии при оплате коммунальных счетов, а также обязательных платежей, пошлин и штрафов, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на МИА «Россия сегодня».
По данным агентства, предложение уже поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Сейчас банки берут с физических лиц комиссию при оплате обязательных платежей, в среднем она составляет от 0,5% до 2% суммы. При этом не играет роли, оплачивает ли гражданин свой счет наличными, онлайн или через банкомат.
Иногда россияне оплачивают двойную комиссию при внесении коммунальных платежей — первая из них уходит банку, через который идет платеж, а второй к финансовой организации, в которой обслуживается ресурсоснабжающая компания. Федеральная антимонопольная служба ранее постановила, что с 2021 года практика двойных комиссий должна уйти в прошлое.
Согласно статистике за период с января по сентябрь 2019 года включительно, среднестатистическое российское домохозяйство тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг 3826 рубля в месяц. Это на 3% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. В перечень коммунальных услуг аналитики включали траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, отопление и оплату капитального ремонта в многоквартирных домах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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