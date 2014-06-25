Новости Общество Экономика

Вчера, 22:44
 

Россиянам простят комиссию при оплате "коммуналки" и штрафов

Россиянам простят комиссию при оплате "коммуналки" и штрафов

Фото: smolnarod.ru

В Госдуме предложили отменить банковские комиссии при оплате коммунальных счетов, а также обязательных платежей, пошлин и штрафов, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на МИА «Россия сегодня».

 По данным агентства, предложение уже поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сейчас банки берут с физических лиц комиссию при оплате обязательных платежей, в среднем она составляет от 0,5% до 2% суммы. При этом не играет роли, оплачивает ли гражданин свой счет наличными, онлайн или через банкомат. 

Иногда россияне оплачивают двойную комиссию при внесении коммунальных платежей — первая из них уходит банку, через который идет платеж, а второй к финансовой организации, в которой обслуживается ресурсоснабжающая компания. Федеральная антимонопольная служба ранее постановила, что с 2021 года практика двойных комиссий должна уйти в прошлое. 

Согласно статистике за период с января по сентябрь 2019 года включительно, среднестатистическое российское домохозяйство тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг 3826 рубля в месяц. Это на 3% больше, чем было в аналогичный период прошлого года. В перечень коммунальных услуг аналитики включали траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, отопление и оплату капитального ремонта в многоквартирных домах.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести