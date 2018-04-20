Для отдельной категории граждан в популярном мессенджере появилась функция в секретном меню

Разработчики Telegram выпустили новую версию мессенджера с номером 6.3, в которой появилась функция видеозвонков. Правда, пока что она носит статус экспериментальной, а включить ее можно через секретное меню и только на iPhone.

Доступ к секретному меню Debug появляется, если десять раз нажать на значок настроек в нижней части окна мессенджера. В открывшемся разделе нужно передвинуть ползунок "Experimental Feature" в активное положение, пишет Kod.ru.

После этого достаточно перейти в профиль того или иного контакта - рядом со значками "Звонок", "Сообщение", "Приглушить" появится кнопка видеозвонка. Принимать звонки, как и инициировать их, могут только владельцы iPhone, установившие версию приложения 6.3 и активировавшие "экспериментальную" функцию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]